Uberlândia abre cadastro para vacinar todas pessoas adultas contra COVID-19

A Prefeitura de Uberlândia abriu, nesta segunda-feira (23/8), o cadastro para público em geral com idade acima de 18 anos para vacinação contra a COVID-19. O cadastro é feito no portal do município . No fim de semana foram aplicadas doses de imunzantes a 17.832 pessoas e a imunzação atingiu o público de 26 anos.O município já conseguiu vacinar 60% da população com pelo menos uma dose ou dose única de vacinas contra o coronavírus. Para garantir a vacinação de cada vez mais pessoas, a prefeitura reforçou em comunicado a necessidade de continuar recebendo novas doses.É também importante que as pessoas compareçam aos agendamentos. Faltosos deverão realizar revalidação do cadastro no portal da prefeitura e serão reconvocados após um prazo mínimo de 30 dias, a depender da disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.Em três locais de vacinação, a força-tarefa da prefeitura, só no domingo (22/8), distribuiu 8.793 doses iniciais no público convocado a comparecer na Arena Sabiazinho, Centro Municipal de Cultura e ginásios do UTC. No dia anterior foram 9.039 aplicações. A iniciativa atendeu pessoas de 28 a 26 anos, grupos prioritários e reagendados.