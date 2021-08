Corpo de homem desaparecido é encontrado em represa de Uberlândia

Barco ficou virado e bombeiros fizeram buscas no entorno (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O corpo de um homem de 50 anos foi achado quase 24 horas depois de ele desaparecer na represa de Capim Branco II, no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A embarcação em que ele estava com o pai, de 72 anos, virou.