Dois são presos por roubo de carga de café avaliada em R$ 400 mil

Imagens mostraram a ação dos bandidos já em Uberlândia (foto: PCMG/Divulgação) presos pela Polícia Civil em flagrante por envolvimento no roubo de uma carga de café avaliada em R$ 400 mil. A detenção aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas o crime havia sido cometido na BR-365, quando o a carga era levada para Araguari. O motorista foi mantido refém enquanto os ladrões agiam.

Dois homens forampelaempor envolvimento node uma carga de café avaliada em R$ 400 mil. A detenção aconteceu em, no Triângulo Mineiro, mas o crime havia sido cometido na BR-365, quando o a carga era levada para Araguari. O motorista foi mantido refém enquanto os ladrões agiam.

Os presos, de 49 anos e de 50 anos, apresentaram nervosismo ao dar as respostas na abordagem policial. Ainda com base em imagens coletadas pelos investigadores, foi constatado que o caminhão teria passado pelo endereço juntamente com um automóvel, cujos ocupantes deram sinal para que os condutores da carreta seguissem adiante.

Enquanto o flagrante dos homens era feito, os investigadores souberam que o caminhão e a carga haviam sido localizados no Bairro Santa Mônica, zona leste, e apreendidos pela Polícia Militar, que também procurava pela carga.



O roubo

Com as prisões e a apreensão, o motorista que originalmente transportava o café foi encontrado. Ele tem 75 anos e estava em um matagal na atura do KM 27 da rodovia MGC-497, entre Uberlândia e a cidade de Prata. Ele estava no local há 12 horas.



O condutor tem 75 anos e disse que havia sido de Patrocínio, com o veículo carregado de 30 toneladas de café em grãos. Apesar das condições em que foi mantido, ele passava bem.



Os suspeitos foram levados para o Presídio Uberlândia I.