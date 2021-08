Com 60% da população vacinada, Uberlândia tem a menor taxa de contaminação

Uberlândia está perto de alcançar 600 mil doses de vacina aplicadas (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

O fato de 60% da população de Uberlândia ter sido vacinada com pelo menos uma dose contra a COVID-19 reduziu a taxa de contágio para o patamar mais baixo desde março deste ano. Dados da prefeitura apontam ainda para a redução de 36% na taxa de ocupação dos leitos de UTI.

Já a taxa de contágio, medida pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que registrou marcou 1,2 em 26 de julho, caiu para 0,72 em 16 de agosto. Ou seja, cada 100 infectados teriam capacidade para infectar outras 72 pessoas. Situação que representa perda de potencial de transmissibilidade, uma vez que a taxa de contágio considerada estável pelos especialistas está abaixo de 1.

Aplicação de doses

Próximo de alcançar 600 mil doses aplicadas, Uberlândia atinge o maior percentual de doses administradas em relação às recebidas entre as cidades mais populosas de Minas Gerais, com 94,41% de aplicação. Os dados foram apurados nos respectivos vacinômetros municipais e do estado de Minas Gerais até as 17h30 dessa sexta-feira.



O município é seguido por Uberaba, com 93,41%, e Montes Claros, com 93,05%. Também está à frente da capital, Belo Horizonte (80,58%), e de Juiz de Fora (88,44%) e Contagem (84,49%).



Neste sábado e domingo, a expectativa é vacinar 21 mil pessoas com a primeira dose os grupos prioritários que pertencem ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, além da população de até 26 anos. Também serão reagendados faltosos que fizeram o recadastramento para vacina.