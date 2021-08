Com relatos de esperança, pessoas de 30 anos são vacinadas em BH

Lucas Machado, de 29 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer nesta sexta (13/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte segue com dias mais esperançosos. Nesta sexta-feira (13/8), o público de 30 anos começou a ser imunizado contra o vírus nos postos fixos e de drive-thru da capital. O grupo é a quarta faixa etária a ser contemplada no calendário da cidade somente nesta semana. A campanha decontra a COVID-19 em Belo Horizonte segue com dias mais esperançosos. Nesta sexta-feira (13/8), o público decomeçou a ser imunizado contra o vírus nos postos fixos e de drive-thru da capital. O grupo é a quarta faixa etária a ser contemplada no calendário da cidade somente nesta semana.





LEIA MAIS 11:35 - 13/08/2021 Uberaba atinge 77% de ocupação de UTI/COVID e não libera cirurgias eletivas

09:52 - 13/08/2021 Minas terá fim de semana de altas temperaturas e chuvas fracas

09:06 - 13/08/2021 Sexta-feira 13: treze hábitos para manter a sorte neste dia de azar CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, ou a aplicação única da Janssen, até setembro. Com o mês já próximo, o desafio para que essa meta seja cumprida aumenta.



Até o momento, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), 67.17% da população foi vacinada com a primeira dose e 29.21% completaram o esquema vacinal. Ou seja, ainda faltam cerca de 32% da população do estado ser imunizada para alcançar o objetivo. A expectativa do governo de Minas é que todos os mineiros acima de 18 anos receba pelo menos a primeira dose dos imunizantes, ou a aplicação única da, até setembro. Com o mês já próximo, o desafio para que essa meta seja cumprida aumenta.Até o momento, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), 67.17% da população foi vacinada com a primeira dose e 29.21% completaram o esquema vacinal. Ou seja, ainda faltam cerca de 32% da população do estado ser imunizada para alcançar o objetivo.





Em Belo Horizonte, os números são similares comparados a cobertura da campanha em âmbito estadual. De acordo com informações da prefeitura do município, até agora 68,6% do público alvo recebeu a primeira e 34,1% a segunda dose ou a aplicação da Janssen. Porcentuais previstos para ser ampliados até este fim de semana com o início da vacinação das pessoas de 29 anos no sábado (14/8).





Neste dia 13 de julho, todos os moradores de BH que completam 30 anos até 31 de agosto podem comparecer às unidades de saúde para garantir a imunidade . Como o administrador de empresas Lucas Machado Coelho de Carvalho, de 29 anos, que recebeu a primeira dose da Pfizer no posto drive-thru do Corpo de Bombeiros, na Região Centro-Sul da capital.





Ele contou ao Estado de Minas que foi contaminado pelo coronavírus em novembro do ano passado, mas teve apenas sintomas leves. “Foi um alívio ser vacinado. Acho que com a vacinação a vida vai começar a voltar ao normal. Mas, para isso, precisamos que mais pessoas se vacinem o máximo possível para que possamos retomar a esse ritmo”, relatou.





"Vacina salva vidas", disse Samia Salomão, de 30 anos, vacinada contra a COVID-19 nesta sexta (13/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Sentimento de maior tranquilidade que foi compartilhado pela advogada Samia Salomão Rodrigues Pereira, de 30 anos. “Graças a Deus tomei a vacina tão esperada e que todos devem tomar. Temos que ter consciência de que a vacina salva vidas”, afirmou.





Autoridades sanitárias alertam à população que os cuidados com distanciamento social, máscara e álcool em gel ainda devem continuar sendo seguidos, mesmo após receber o imunizante. Especialistas afirmam que mesmo que o organismo consiga se defender e a pessoa não desenvolva a doença, ela pode transmitir ainda que esteja vacinada.





Medidas necessárias para a continuidade do controle da pandemia que serão seguidas por Lucas e Sâmia. “Quem toma a vacina não para de transmitir, ainda consegue se contaminar. Tem a possibilidade de reduzir os efeitos, mas ainda pode ser transmitida. Por isso a importância de manter os cuidados, manter o uso da máscara e evitar aglomerações até que o vírus pare de circular”, disse o administrador.





“Eu sou bem receosa com a flexibilização. Vou continuar tomando todos os cuidados enquanto torço para que todo mundo se vacine logo e as taxas de contaminação irem diminuindo. Somente com a vacinação podemos esperar que nossa vida volte ao normal”, declarou a advogada.





Vacinação com hora marcada





O dia de campanha para as pessoas de 30 anos também é marcado com novidades no processo. Visando levar mais comodidade aos usuários, a PBH iniciou testes da vacinação por hora marcada em horários no período da tarde, de segunda a sexta-feira, conforme a disponibilidade de vagas - cerca de 140 por dia, em 10 centros de saúde fixos, segundo a prefeitura.





Esta é a primeira faixa etária que poderá utilizar o sistema. A marcação opcional é disponibilizada somente para a imunização por idade e deve ser feita apenas no dia da convocação, e não em datas posteriores.





Para agendar a aplicação e conferir os postos com opção de hora marcada, os moradores devem acessar o portal da administração municipal. De acordo com ela, a ampliação do número de unidades e de vagas está condicionada a avaliação de adesão dos testes.





"O link disponibilizado no portal da prefeitura é o mesmo para o cadastro de pessoas acamadas, porém, as pessoas de faixas etárias convocadas serão vacinadas nos 10 centros de saúde que oferecem o serviço. Já as pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas serão imunizadas na residência, como já estava sendo feito pelas equipes de saúde", informou em nota.





Moradores de 29 anos serão vacinados no sábado (14/8)





Ainda neste sábado (14/8), a Prefeitura de Belo Horizonte vai vacinar contra a COVID-19 as pessoas de 29 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital. A ampliação para faixa etária será realizada com a nova remessa de imunizantes recebida pelo município na última terça-feira (10/8).





Aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Confira o que é preciso para se vacinar:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias





Os convocados devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura , antes de se deslocar aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais no dia específico para sua campanha.





A reportagem questionou a pasta sobre o calendário de vacinação contra o coronavírus para a próxima semana (15 a 21 de agosto), porém não obteve uma resposta até a publicação.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.