Uberaba atinge 77% de ocupação de UTI/COVID e não libera cirurgias eletivas

A taxa de ocupação de UTI/COVID da semana em Uberaba precisa ficar abaixo dos 60% para que as cirurgias eletivas sejam liberadas no município (foto: Creative Commons/Divulgação) Apesar de uma pequena queda nas ocupações da UTI/COVID de Uberaba nos últimos três dias, esta taxa desta semana, que foi apurada entre os dias 6 e 12 de agosto, ficou em 77%; índice que foi medido pela quinta vez e que não permite a liberação das cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados da cidade.





Há pouco mais de um mês, a porcentagem de UTI/COVID na cidade é medida semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro requisito para a retomada das cirurgias eletivas é que ela precisa ficar abaixo de 60%, considerando a capacidade total de 103 leitos de UTI/COVID de Uberaba. A aferição tem início na sexta-feira da semana anterior, com fechamento previsto para toda quinta-feira.



A Secretaria de Saúde de Uberaba informa que o monitoramento da taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID continuará sendo feito semanalmente para determinar se haverá ou não a marcação das cirurgias eletivas para a semana seguinte.





No caso de liberação das cirurgias eletivas no município na semana seguinte, o paciente terá que fazer teste rápido de antígeno para minimizar a possibilidade de que pessoas com COVID-19 sejam submetidas a estes procedimentos.





"Analisamos constantemente a possibilidade de autorizar cirurgias eletivas. São levados em conta os índices observados rotineiramente pelos técnicos e, havendo possibilidade, a Pasta volta a tratar do tema com os prestadores da Saúde na cidade”, diz nota da Secretaria de Saúde de Uberaba.



Os critérios para retomada destas cirurgias em Uberaba foram anunciados pela prefeitura durante entrevista coletiva, que aconteceu em 15 de julho, quando a porcentagem dos leitos de UTI/COVID da cidade era de 63%.



Outros critérios



A Secretaria Municipal de Saúde explica que não será levado em consideração apenas o índice de ocupação de UTI/COVID para a retomada das cirurgias eletivas em Uberaba.



Confira todos os critérios:

- No máximo 20% dos leitos cirúrgicos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do estabelecimento poderão ser utilizados simultaneamente para realização de cirurgias eletivas;



- Somente poderão ser realizadas, nas redes pública e privada, cirurgias cuja média de permanência não ultrapasse dois dias de internação;



- O paciente deve apresentar o teste de COVID no máximo em 72 horas antes da data de internação, devendo permanecer em isolamento desde a coleta do exame até a internação



Uberaba segue critérios próprios





O Estado anunciou, em 22 de julho, a retomada das cirurgias eletivas em hospitais particulares. Mas a medida não atinge Uberaba, porque a prefeitura estabeleceu critérios próprios para deliberar sobre a autorização destas cirurgias.



Uberaba se aproxima de 200 mil vacinados com a 1ª dose





O município já realizou 195.075 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população. Graças à chegada de duas novas remessas do Estado na terça e quarta-feira (10 e 11/8), nos próximos dias, até segunda-feira (16/8), exceto no domingo, as pessoas da cidade com 27 anos ou mais, sem comorbidades, estão sendo vacinadas.



Ainda de acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, no total já foram aplicadas no município 268.178 doses da vacina, sendo 65.184 de 2ª dose e 7.919 da dose única.





Outra atual realidade da pandemia no maior município do Triângulo Sul é que a UTI/COVID pública começou a desafogar. No final do mês passado, início deste mês e também começo desta semana, a ocupação desta ala havia voltado a ficar no limite ou perto disto.



Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (12/8), de 60 leitos disponíveis de UTI/COVID pública, 45 estão ocupados. Na última segunda-feira (9/8), eram nesta ala 57 pacientes, ou seja, quase ocupação total.



Já a rede privada UTI/COVID da cidade, conforme o último boletim, de 43 leitos existentes, 27 estão com pacientes graves.





Com relação à ala de enfermaria/COVID de Uberaba, o cenário é menos preocupante, ou seja, de 131 leitos disponíveis, 66 estão ocupados.





E no que diz respeito ao número de novos casos nestes primeiros 12 dias de agosto, o patamar é idêntico ao mesmo período do mês passado: em torno de 100 por dia.