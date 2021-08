Sexta-feira 13: treze hábitos para manter a sorte neste dia de azar

Usar amuletos da sorte é uma prática que, segundo crenças e superstições, ajuda a afastar as más energias na sexta-feira 13 (foto: Pixabay) sexta-feira 13 do mês de agosto, também conhecido como “mês do desgosto”. Como se não bastasse, enfrentamos a pandemia de COVID-19, em meio à pior crise econômica da história da humanidade. Tem mais: estamos no Brasil, onde o noticiário parece especialmente aterrorizante. Hoje é, também conhecido como “mês do desgosto”. Como se não bastasse, enfrentamos a pandemia de COVID-19, em meio à pior crise econômica da história da humanidade. Tem mais: estamos no Brasil, onde o noticiário parece especialmente aterrorizante.





Não deixe sua bolsa no chão





Anjo da guarda e arruda



Cruzes na porta Pela manhã, vá até a porta de sua casa e pare do lado de dentro. Faça três cruzes com o polegar direito no batente, dizendo a seguinte frase: "Saia da minha frente, azar, inveja, mau-olhado, que eu vou passar com minha sorte'. Espalhe arroz cru pela casa Espalhe arroz cru por alguns cantos da sua residência. Além de atrair dinheiro, acredita-se que a prática afasta a energia ruim de outras pessoa Ao acordar, faça uma prece ao seu anjo da guarda. Na hora do almoço, ponha um galho de arruda embaixo do seu prato. Faça uma oração em agradecimento e guarde a arruda por 12 dias. Depois, jogue a planta no lixo, lembrando-se de lavar bem as mãos, pois ela é tóxica. Antes de dormir, peça harmonia ao seu anjo protetor. Existe um antigo provérbio chinês que diz: “A bolsa no chão é dinheiro fora da porta”. Místicos acreditam que as energias ruins vêm sempre debaixo, ou seja, do chão. Portanto, para evitar o esvaziamento da carteira, é bom deixar a bolsa, onde geralmente se guardam cédulas, cartões e cheques, sempre elevada.

Vela, sal grosso e pimenta

Use este trio para afastar o azar. Encha um pote de barro pequeno com sal grosso. Depois, enterre seis pimentas dedo-de-moça no recipiente. Acenda uma vela roxa ao lado do pote sobre um pires e reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria pedindo proteção.

Comigo-ninguém-pode

Plante uma muda de comigo-ninguém-pode em um vaso de barro e posicione-o entrada da sua casa. Místicos atribuem à planta o poder de afastar as más energias.

Evite quebrar espelhos

Na dúvida, melhor confiar nos romanos, que acreditavam que quebrar espelhos conferia ao desastrado nada menos que sete anos de azar.





Comece o dia com o pé direito

Outra crença popular associada aos romanos. Na Roma Antiga, as pessoas acreditavam que os lados direito e esquerdo simbolizam o bem e o mal, respectivamente. Portanto, para evitar a má sorte, o melhor é priorizar o lado direito na hora de acordar.





Não abra um guarda-chuva em lugares fechados

Abrir um guarda-chuva em lugares fechados não é bem-visto pelos místicos. Andar com o guarda-chuva aberto em alguns lugares dá azar, isso é o que diz uma superstição antiga. No entanto, para alguns estudiosos, o costume deve ter surgido de uma dica bem prática, uma vez que é difícil andar com o objeto aberto dentro de casa, por exemplo.





Não sirva refeições para 13 pessoas

O número 13, para os místicos, lembra a quantidade de pessoas que estavam com Jesus na última ceia, sendo Judas, o traidor, o último a chegar. Dessa forma, a recomendação é que as refeições sejam servidas para 12 ou 14 pessoas para evitar traições. Outra tradição diz que, se treze estiverem à mesa, o primeiro a se levantar será o primeiro a morrer.





Não deixe o pente ou a escova cair

Outro costume nesse dia é de evitar que a escova ou pente caia enquanto se arruma o cabelo. Isso pode ser um sinal de aborrecimento em qualquer dia do ano, então, em uma sexta-feira 13, é melhor ter mais cautela para que isso não aconteça.





Na dúvida, bata três vezes na madeira

Não se sabe a origem deste gesto, mas algumas pessoas têm o costume de bater na madeira três vezes para espantar o azar. Uma das teorias remetem a madeira ao material com o qual foi feita a cruz em que Jesus foi crucificado, assim tocar na madeira é um meio de invocar a proteção de Deus.













Usar amuletos

Os amuletos são objetos charmosos que já viraram acessórios em pulseiras e colares. Mas não é porque é sexta-feira 13 que você precisa colocar mais amuletos no corpo para se proteger de algum “mal olhado”.