Triângulo Sul volta a adotar o ritmo de dois lotes de vacina por semana

Momento da chegada da 32ª remessa de vacinas contra a COVID-19 no início desta semana, no aeroporto de Uberaba. Nesta sexta-feira (6/8) neste mesmo local acontece a chegada da 33ª remessa (foto: Aline Mustafé/Divulgação )

O Triângulo Sul e a Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede em Uberaba, voltarão ao ritmo de chegada de duas remessas de vacina contra a COVID19 por semana, na tarde desta sexta-feira (6/8), na 33ª remessa de doses.

Segundo informações do superintendente da Regional de Saúde (SRS) do Triângulo Sul, Maurício Ferreira, a nova remessa para a região, que conta com 11.076 imunizantes, tem previsão de chegar por volta das 14h20, no aeroporto de Uberaba. Este lote será dividido entre 27 cidades, provavelmente, na manhã deste sábado (7/8). Para Uberaba, serão 4.610 doses da vacina.

A chegada da 32ª remessa de doses de vacina no Triângulo Sul havia ocorrido na tarde de terça-feira (3/8) e, por isso, a vacinação de 1ª dose do público por faixa etária em Uberaba, a maior cidade desta região, foi retomada na quinta-feira (5/8) e também acontecerá nesta sexta-feira (6/8) e no sábado (7/8).

Na semana passada, o envio das doses para o Triângulo Sul aconteceu uma vez e, em Uberaba, acabou o estoque de primeiras doses e a Secretaria Municipal de Saúde precisou suspender a vacinação por faixa etária de pessoas com 28 e 29 anos; nesta última semana, o envio de doses (da 31ª remessa) ocorreu na sexta-feira (30/7).

Na tarde desta sexta-feira (6/8), aproximadamente 11 mil doses da vacina contra COVID-19 chegam à sede da Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, em Uberaba, e vão atender, além do município, outras 26 cidades desta região (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Segundo informações do IBGE Uberaba, devido a essa desaceleração do envio de doses, pelos menos 10 mil pessoas precisaram esperar uma semana para serem contempladas com a primeira etapa da vacinação contra o novo coranavírus.

A última pirâmide por faixa etária de Uberaba foi divulgada pelo IBGE em 2010, quando a população de pessoas com 18 anos neste ano na cidade era de 4.965 e a de 19 anos era de 5157.

O chefe do IBGE, em Uberaba, Marshal de Almeida da Silva Marangoni, explicou que por questões orçamentárias e devido à pandemia, a pirâmide por faixa etária de Uberaba não foi realizada e divulgada no censo demográfico de 2020, quando foi informada apenas a população total da cidade: 337.092 habitantes.