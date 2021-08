Triângulo Sul diz que governo usa dados de 2012 para envio de doses

Para o envio das doses da vacina contra COVID-19, Citrisul diz que estado usa cálculo da estimativa do IBGE de 2012, e não de 2019 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Triângulo Sul afirmam que o estado usa dados defasados para calcular a carga de doses da vacina contra a COVID-19 destinadas à região. Pela reclamação, a diferença representa mais de 100 mil pessoas.



Os prefeitos de 27 cidades do Triângulo Sul afirmam que o estado usa dados defasados para calcular a carga de doses da vacina contra a COVID-19 destinadas à região. Pela reclamação, a diferença representa mais de 100 mil pessoas.



Eles enviaram no início desta semana um ofício de urgência ao governador Romeu Zema e ao secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, solicitando um maior número de doses da vacina.

No documento, eles contestam a base de dados utilizada para calcular a quantidade de doses destinadas a cada cidade desta região – estaria sendo considerada estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 2012.

O ofício foi assinado pela prefeita de Uberaba Elisa Araújo (Solidariedade), que é presidente do Consórcio de Urgência e Emergência do Triângulo Sul (Citrisul).

Conforme o texto, estimativa mais recente do IBGE, feita em 2019, aponta que a população do Triângulo Sul é de 781.954. No entanto, os dados utilizados para encaminhamento dos insumos aos municípios desta região são da estimativa de 2012.



Os dados de 2012 não constam no documento, mas, de acordo com o IBGE, a soma da população da região era de 674.394 na época, o que dá uma diferença de 107.560 pessoas.

No ofício de solicitação de mais vacinas com urgência, o Citrisul, que existe desde 2014, manifesta que as cidades do Triângulo Sul continuam enquadradas na onda vermelha do Minas Consciente, enquanto outras regiões já avançaram até mesmo para a onda verde.

Estado diz que responderá em momento adequado

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que recebeu o ofício da Citrisul e que o mesmo será respondido em tempo oportuno.

“Cabe esclarecer que o governo de Minas trabalha para avançar com a vacinação de toda a população, à medida que recebe novas remessas dos imunizantes pelo Ministério da Saúde. Tão logo as doses chegam ao estado, seguem encaminhadas com a maior celeridade possível para as prefeituras”, diz a nota.



Nesta terça-feira (3/8), a SES-MG realiza a entrega de uma nova remessa de 641.200 doses de vacinas contra a COVID-19 às unidades Regionais de Saúde, inclusive a de Uberaba, que, por sua vez, farão a distribuição aos municípios.