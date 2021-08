Uberlândia e Uberaba aparecem entre as 10 cidades com mais mortes no estado

A taxa de letalidade da COVID em Uberlândia é de 2,49%; em Uberaba, o índice é de 3,28% (foto: Arte/EM)

Triângulo Mineiro, estão entre os 10 municípios mais atingidos pela COVID-19 em Minas Gerais, em relação ao número de casos e mortes. Os dados são do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).



Atualmente, Minas tem 1.975.715 confirmações e 50.639 óbitos causados pelo novo coronavírus.

Os números do Painel de Monitoramento são atualizados todos os dias pela Secretaria de Saúde. Entre as 10 cidades com mais casos de COVID-19 no estado, estão:

Belo Horizonte – 260.392 casos Uberlândia – 111.287 Contagem – 44.295 Juiz de Fora – 41.362 Montes Claros – 40.7171 Uberaba – 36.771 Ipatinga – 32.100 Betim – 30.717 Governador Valadares – 28.973 Pouso Alegre – 23.175

Uberlândia é a segunda cidade que mais confirmou pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o estado, perdendo apenas para a capital Belo Horizonte.



Uberaba ocupa a sexta colocação no número de casos confirmados da COVID-19, em MG.

Em relação às duas últimas semanas em Uberlândia, na questão de pessoas atingidas por faixa etária na cidade, os grupos entre 50 e 59 anos e 40 e 49 anos foram os mais infectados.

Em distribuição por raça, os pardos e brancos são os mais contaminados – 63,32% de pessoas pardas e 31,16%, brancas.

Os homens são maioria entre as pessoas com COVID-19 em Uberlândia, 59,55% – 40,45% das mulheres pegaram COVID na cidade.

Em Uberaba, os números diferem um pouco.

Os grupos de faixa etária mais infectados na vizinha Uberaba também são de 50 a 59 anos. Na distribuição por raça, 73,33% das pessoas que pegaram o novo coronavírus são brancas. Já em relação aos pardos, 23,33% foram contaminados com a COVID.

Cerca de 66,67% dos que pegaram a doença são homens e 33,33%, do sexo feminino.







Já no ranking de cidades com mais mortes, apenas Pouso Alegre ficou de fora em comparação com a tabela do número de casos. Ribeirão das Neves é quem ocupa a décima colocação, com 741 óbitos. Uberlândia e Uberaba mantiveram as mesmas posições.

As cidades com mais mortos em decorrência da COVID no estado, são:

Belo Horizonte – 6.234 mortes Uberlândia – 2.774 Juiz de Fora – 1.869 Contagem – 1.789 Betim – 1.301 Uberaba – 1.207 Governador Valadares – 1.183 Montes Claros – 929 Ipatinga – 886 Ribeirão das Neves – 741

A taxa de letalidade em Uberlândia é de 2,49%, isso significa que dos 111.287 casos na cidade, 2,49% deles foram fatais. A taxa em Uberaba é de 3,28%.

Em média, 7,3% das pessoas que se contaminam com o coronavírus em Uberaba precisam ser internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – 92,7% realizam o isolamento.

Em Uberlândia, a taxa é um pouco maior, 9,33%. Cerca de 90,67% dos casos não precisam dos procedimentos mais sérios.

Em relação à aplicação de vacinas nas duas cidades, 145.877 pessoas receberam a segunda dose em Uberlândia e 19.405, a vacina da Janssen, em dose única.

Em Uberaba, foram 185.688 pessoas imunizadas com a 1ª e 57.831, com a segunda – 7.902 vacinas da Janssen foram aplicadas na cidade.

Uberaba amplia acesso à testagem, afirma Secretaria de Saúde

A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Uberaba, Ana Maria de Oliveira Bernardes, explica que Uberaba é sede Macrorregião (Triângulo Sul) com 27 municípios, sendo única referência de leitos Covid na maioria delas, e que portanto, é necessária a compreensão das ações para mitigação, que envolve todos os municípios e não apenas Uberaba.





“Porém, o município de Uberaba vem ampliando o acesso à testagem, que é oferecida nos diversos serviços da atenção primária, bem como em centro de atenção à COVID, o CeCovid, na URS São Cristóvão e a UMS Roberto Árabe, garantindo, assim, o mais precoce possível o resultado do paciente e de seus contactantes”, afirma a diretora.





Ela fala que foi possível instituir uma Comissão de Investigação e Controle de surtos na cidade, que é realizada através de um grupo técnico que reúne servidores das áreas de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador.





O grupo vem atuando no controle de surtos em inúmeras empresas da cidade, procurando trabalhar na mitigação de novos casos. Ela alega que o município vem acompanhando esse trabalho e que a equipe emite comunicados para esses locais, avisando sobre possíveis casos da COVID, através do e-mail empresainformacovid@uberaba.mg.gov.br.





“Além disso, o município acelera a vacinação com unidades funcionando até às 20h para atender a população trabalhadora e, atualmente, vacinando a faixa de 29 anos. No momento, Uberaba aguarda o envio de mais doses para prosseguimento da imunização”, explica Ana Maria.





A diretora alerta que a população precisa buscar o diagnóstico e assistência aos primeiros sinais e sintomas, já que a doença não inicia em uma fase grave. Entretanto, ela comenta que o público tem dificuldade de compreensão por não entender as regras de distanciamento, e isso acaba aumentando o número de internados em UTI, o que é um quadro preocupante.





“Importante destacar que o número de óbitos de Uberaba caiu de um pico de 237 em abril, para 52 em julho. O número de casos positivos caiu de 5.351 em maio, para 1.835 em julho”, comenta.

Até o fechamento desta matéria, não obtivemos respostas da secretaria de Uberlândia. A matéria será atualizada assim que recebermos o retorno.