Escolas de Araxá iniciam 2º semestre com ampliação da carga horária

Horários ampliados e novos protocolos foram estabelecidos para o retorno às aulas na rede pública de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Após duas semanas de recesso, as escolas da rede municipal de Araxá, no Alto Paranaíba, retomaram as aulas nesta segunda-feira (2/8) com novas rotinas de proteção contra à COVID-19 e horários.

Neste segundo semestre, além da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos do 6º ao 9º ano e do supletivo também entram no escalonamento do sistema híbrido de ensino (presencial e remoto).

O horário das aulas presenciais também foi ampliado. Antes, os alunos saíam no horário do recreio, às 9h30 no matutino e às 15h30, no vespertino. Agora, eles ficam durante todo o período da manhã ou da tarde.

Para o retorno, a Secretaria de Educação revisou o Protocolo da Vigilância Sanitária das instituições. Uma das novas medidas adotadas está a troca de máscara por toda a comunidade escolar a cada três horas.

“Distanciamento, medição da temperatura, desinfecção de mãos e cartazes educativos são algumas medidas que continuamos atentos para que o retorno seja seguro”, reforçou a secretária de Educação, Zulma Moreira.

Cada turma foi dividida em três grupos: os que que optaram por seguir apenas o modelo de ensino remoto, e os outros dois grupos se revezam semanalmente nas aulas presenciais, respeitando o limite de 40% de lotação de cada sala.

Ainda de acordo com Zulma, uma plataforma de ensino em parceria com uma TV aberta local está sendo finalizada. Nela, os alunos terão acesso mais facilitado ao ensino virtual.

Mas enquanto a plataforma não fica pronta, as aulas presenciais continuarão acontecendo quatro dias na semana. Assim, o professor terá um dia, neste período, para dar assistência aos alunos das aulas remotas.