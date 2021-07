Vídeo que mostra ala de COVID-19 vazia não é de hospital de BH

Circula nas redes sociais um vídeo de médicos e enfermeiros celebrando o que seria o esvaziamento da ala de COVID-19 do Hospital São Lucas, em BH. Porém, de acordo com a assessoria de imprensa da unidade, o conteúdo não é verdadeiro.





De acordo com a instituição, o São Lucas e a Santa Casa, que pertencem ao mesmo grupo, ainda abrigamcom COVID-19.Como o contato da reportagem aconteceu após o período comercial, a assessoria não conseguiu mais checar qual o porcentual de ocupação da UTI e da enfermaria para COVID-19 nos hospitais.

Área Hospitalar, onde está o São Lucas (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press - 20/03/2021)

Porém, segundo mostrou o Estado de Minas no último dia 17, os hospitais e UPAs de BH já registram queda no número de pacientes com a doença com o avanço da campanha de vacinação.



Nos hospitais da Santa Casa, por exemplo, já houve redirecionamento de camas da ala de COVID-19 para outras partes das unidades para dar andamento ao atendimento de outros pacientes.



Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura publicado nesta quarta (28/7), 57,7% dos leitos de UTI estão em uso nos hospitais das redes pública e privada em BH.



Essa é a menor taxa de todo o ano de 2021, exatamente a mesma anotada nessa segunda (26/7). A situação continua mais grave na rede SUS, onde 74,7% das camas estão em uso.



Na rede suplementar, o índice é de 41%, segundo o documento oficial.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.