Santa Casa de Montes Claros suspende parcialmente atendimento ao SUS

Santa Casa de Montes Claros enfrenta superlotação de pacientes do SUS (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

A Santa Casa de Montes Claros, maior hospital do Norte de Minas conveniado SUS, anunciou nesta quarta-feira (28/7, que adotou um plano de contingência e suspendeu parcialmente o atendimento pelo Sistema Único de Saúde em seu pronto-socorro, devido à superlotação.





De acordo com nota divulgada pela Santa Casa de Montes Claros, a demanda de pacientes em busca de atendimento na unidade hospitalar está "muito superior à capacidade instalada". Segundo a unidade, são 94 pacientes do SUS em marcas em seu pronto-socorro em outros setores do hospital, aguardando vagas para internação em enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A instituição diz que, ao acionar o plano de contingência de nível 3, passou atender somente casos de emergência ou de doenças em que o hospital é referência para o tratamento.





De acordo com informações do hospital, a média de atendimento do seu pronto socorro é de 144 pacientes por dia.

A Santa Casa explicou que a superlotação não está relacionada aos leitos hospitalares destinados ao atendimento aos pacientes contaminados pelo coronavírus (COVID-19).