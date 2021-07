BH volta a ter queda em todos os indicadores da COVID-19 nesta quarta

Vacinação avança e indicadores da pandemia vão caindo em BH (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Belo Horizonte registrou queda em todos seus principaisda COVID-19 nesta quarta (28/7), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, a cidade registrou mais 27.191 doses decontra a doença aplicadas, grande parte delas de segunda dose.

A ocupação dosde UTI para a doença continua o único parâmetro fora do estágio de controle em BH. O dado sofreu diminuição de 57,9% para 57,7% nesta quarta.Dessa maneira, as UTIs continuam no estágio de alerta da escala de risco, entre 50 e 70 pontos porcentuais. A atual ocupação é a menor de todo o ano de 2021, ao lado do medido nessa segunda (26/7), quando a PBH também informou a taxa de 57,7%.

A taxa de uso das camas de enfermaria também sofreu queda em BH nesta quarta: de 46,5% para 45,9%. Assim, a estatística permanece pelo terceiro dia consecutivo na fase de controle.

Já a transmissão do novo coronavírus caiu de 0,91 para 0,89 – o quarto balanço em sequência abaixo de 1, portanto na faixa menos grave.



No patamar atual, em média, 89 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos da doença na capital mineira.

Casos e mortes



O número de mortos pela COVID-19 diminuiu em BH neste balanço em relação ao anterior: de 6.204 para 6.202.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para verificar a questão. Em nota, a pasta informou que uma "qualificação da base de dados" causou a queda no número de mortes.

"É importante ressaltar que os dados estão sujeitos à revisão e alteração após a investigação dos casos confirmados", esclareceu.



Quanto ao total de casos, mais 799 entraram para a conta da prefeitura. Agora, a capital mineira soma 258.046 diagnósticos: 3.814 pacientes em acompanhamento e 248.030 recuperados, além daqueles que não resistiram.



De acordo com números da prefeitura, 86,3% das mortes por COVID-19 em BH foram de pessoas com algum fator de risco da doença, sendo quadro delas gestantes e uma mulher que havia dado à luz há pouco tempo.



Por outro lado, no total, 350 pessoas sem comorbidades perderam a vida para a doença, a maioria neste ano.

Vacinação

Belo Horizonte chegou à marca de 1.386.792 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quarta. Outras 564.166 pessoas receberam a segunda.Portanto, a capital mineira vacinou 63% do seucom a primeira injeção. Por outro lado, 27,1% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 27.191 aplicações de vacinas em BH: 6.943 de primeira etapa e 20.248 de segunda.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:69.497 profissionais da educação11.746 gestantes e puérperas200.445 trabalhadores da saúde18.797 servidores da segurança pública468.014 idosos acima de 60 anos207.406 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC375.306 entre 37 e 59 anos35.581 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garisA cidade recebeu 2.402.707 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.