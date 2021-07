MG: trabalhadores da educação anunciam greve sanitária a partir de segunda

Após o recesso escolar, a Secretaria de Estado de Educação manteve o posicionamento, e as aulas presenciais serão retomadas de forma híbrida nesta segunda (2/8) (foto: Pixabay/Reprodução)

O outro lado

Sobre a greve convocada pelo sindicato da categoria para a próxima semana, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informa que vai acompanhar a adesão ao movimento nas escolas estaduais, ''mas reitera que o processo de retomada das atividades presenciais segue planejado com todo cuidado e segurança, com o fim do recesso escolar, no próximo dia 3 de agosto.''





A SEE/MG reforça que a retomada das atividades presenciais na rede estadual está acontecendo de maneira segura, híbrida, gradual e facultativa, seguindo rigorosamente todos os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





"Todas as escolas realizaram um checklist criterioso para aplicação das adequações necessárias no ambiente, com regras de distanciamento e disponibilização dos equipamentos de proteção e produtos de higiene e limpeza. A retomada também inclui monitoramento de casos suspeitos da doença, com a possibilidade de afastamento progressivo de alunos, turmas e até o fechamento de escolas, em caso de necessidade", informou por nota.





(Sind-UTE/MG) realizou novocom a categoria, na manhã desta quarta-feira (28/7), e deliberou peladepor tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (2/8).O sindicato destaca que a greve será realizada nas regiões onde houver a, mas o ensino remoto continuará a ser prestado aos estudantes."A Rede Estadual de Minas não apresenta segurança sanitária nas escolas para um retorno presencial, o processo de vacinação no Estado não garantiu a imunização completa com a segunda dose na categoria e as crianças e adolescentes sequer têm um cronograma de vacinação. Essa greve sanitária se faz necessária para defender a vida da categoria, dos estudantes e das comunidades escolares", disse a coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, professora Denise Romano.Entre 12 e 17 julho, o sindicato deflagrou uma greve sanitária "em defesa da vida"."Após o recesso escolar e, sem realizar nenhuma mudança na estrutura das escolas, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) manteve o posicionamento, e as aulas presenciais serão retomadas de forma híbrida", informou a categoria.A paralisação também será aplicada nase Órgão Central, com a manutenção do trabalho remoto.