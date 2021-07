BH inicia aplicação da 2ª dose em pessoas com comorbidades e deficiência

O chamamento do público para completar o esquema vacinal será feito de forma gradativa (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A administração municipal informou que serão repassadas ao município, hoje, 124.170 doses da Pfizer. As vacinas recebidas serão utilizadas para a aplicação de segundas doses, de acordo com a orientação da Secretaria de Estado de Saúde.





"Sobre o quantitativo dos demais imunizantes, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não foi oficialmente comunicada, mas tão logo tenha este número, os novos grupos serão anunciados", informou por meio de nota.

Confira o cronograma

28 de julho, quarta-feira : segunda dose para trabalhadores da saúde, com idade entre 18 e 36 anos;

: segunda dose para trabalhadores da saúde, com idade entre 18 e 36 anos; 29 de julho, quinta-feira : pessoas de 36 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

: pessoas de 36 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte. 30 de julho, sexta-feira : segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades (com 18 anos ou mais); pessoas com Síndrome de Down (com 18 anos ou mais); pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC (com 18 anos ou mais) e pessoas com comorbidades de 59 anos;

: segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades (com 18 anos ou mais); pessoas com Síndrome de Down (com 18 anos ou mais); pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC (com 18 anos ou mais) e pessoas com comorbidades de 59 anos; 31 de julho, sábado: segunda dose para pessoas com comorbidades de 58 anos e 57 anos.

Vacinação em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte () inicia aplicação de segunda dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas com comorbidades e deficiência permanente a partir desta sexta-feira (30/7). O chamamento do público para completar o esquema vacinal será feito de forma gradativa, por faixa etária.Para que os usuários possam receber a segunda dose é necessário levar odeO horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.Os endereços para a segunda dose deste público estão disponíveis no Portal da Prefeitura

Belo Horizonte chegou nessa terça (27/7) à marca de 1.379.849 de vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose. Outras 543.918 pessoas receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 61,1% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 25,5% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 16.068 aplicações de vacinas em BH: 8.321 de primeira etapa e 7.747 de segunda.