Ipatinga realiza drive-thru para vacinar pessoas de 32 anos

Drive-thru será realizado novamente nesta quinta-feira (29), no estacionamento do Ipatingão

A ação para a vacinação será realizada das 7h às 11h, no estacionamento do Ipatingão, com acesso do público a partir da entrada próxima ao Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Na ocasião, também será atendido quem está dentro do prazo estabelecido na carteira de vacinação para receber a segunda dose do imunizante contra o coronavírus.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é vacinar toda a população adulta com a primeira dose até o final de outubro.

Vacinômetro

Conforme o vacinômetro divulgado pela prefeitura nessa terça-feira (27), 117.803 pessoas já receberam a primeira dose. O número de ipatinguenses vacinados com a segunda dose é de 34.864 pessoas, sendo que 4.209 receberam a dose única.