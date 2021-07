Homem rouba carro, foge da PM, se envolve em acidente e acaba no hospital

Carro foi destruído pelas chamas. Motorista foi preso e levado ao hospital (foto: Reprodução/Redes sociais ) Depois de furtar um carro, homem tentou fugir da polícia e acabou batendo o veículo, que pegou. O ladrão, de 46 anos, ficou preso às ferragens. Os policiais que faziam o cerco e bloqueio na rodovia até tentaram, mas não conseguiram se aproximar devido às chamas altas.



No entanto, o homem conseguiu se livrar do cinto e das ferragens alguns segundos antes do fogo tomar conta de todo o carro. O furto do carro aconteceu na noite dessa terça-feira (27), em Piranguinho, que fica próximo a Itajubá, no Sul de Minas.

O dono do veículo parou o automóvel Gol em frente à casa da namorada. Um tempo depois, deu uma olhada pela janela e o veículo não estava mais no local. Foi então que acionou a Polícia Militar, dando queixa de furto.



Os militares fizeram o rastreamento e, ali perto, identificaram o veículo furtado. Ao dar ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu em direção à rodovia BR-459, sentido Santa Rita do Sapucaí.



A Policia Militar de Santa Rita do Sapucaí foi comunicada via rede de rádio e também as demais cidades circunvizinhas sobre o ocorrido, com o intuito de realizar o cerco e bloqueio do veículo.



Durante o trajeto de fuga, o homem dirigia em alta velocidade, colocando em risco a sua vida e dos outros usuários da rodovia.



Quando chegou no trecho urbano de Santa Rita do Sapucaí, o ladrão viu a barreira policial e decidiu retornar na contramão da rodovia, quando bateu de frente com um outro veículo.



Devido à batida, o Gol furtado foi arremessado para cima do canteiro central, onde o ladrão permaneceu preso às ferragens, ‘visivelmente com muitos ferimentos’, segundo o boletim da PM.



O automóvel começou a pegar fogo e, de imediato, os militares tentaram retirar o homem das ferragens. Com as chamas altas, os policiais não conseguiram ter acesso ao motorista e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Samu.



Porém, antes da chegada dos bombeiros, o homem conseguiu se desprender das ferragens e sair instantes antes do fogo consumir todo o veículo.



Ele foi capturado pela PM e levado pelo Samu ao hospital de Santa Rita do Sapucaí, onde deverá passar por cirurgias e ficará internado, segundo informações da própria polícia, já que o hospital não divulga nenhum tipo de informação.



As chamas no carro furtado foram apagadas pelo caminhão pipa de água da prefeitura de Santa Rita. Dentro do veículo carbonizado, havia nove rodas de ferro, que a polícia suspeita serem as de um veículo furtado, também em Piranguinho, na semana passada.



A polícia não informou se alguém que estava no outro carro atingido no acidente ficou ferido.