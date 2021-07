Acidente ocorreu próximo a um cruzamento na Avenida José Cândido da Silveira (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um policial militar da reserva ficou ferido em um acidente na noite dessa terça-feira (28/7) na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Santa Inês, Região Leste de Belo Horizonte. Existe a suspeita de que ele estivesse embriagado.









O homem fraturou a mão. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez como hálito etílico, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi redigido um auto de infração com recolhimento da carteira. Com uma fratura na mão esquerda, ele foi levado ao Hospital Militar.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, a motocicleta estava com a documentação irregular e foi apreendida. O PM também portava um revólver calibre 38 na cintura, mas sem certificado de registro de porte, contrariando as normas da corporação. Assim, a arma também foi recolhida.





A ocorrência foi acompanhada por um oficial da Corregedoria da PM e registrada no Detran.