Manifestantes ocupam prédio do Estado em BH e pedem políticas habitacionais

Polícia Militar entra no prédio e tenta retirar as famílias que estão dento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) ocupações urbanas de Belo Horizonte ocuparam um prédio abandonado do Estado, nesta quarta-feira (28/7), na Rua da Bahia, no Centro da capital mineira. O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) foi acionado e está no local tentando tirar as famílias que estão dentro. Mais de 300 moradores dasdeocuparam um prédio abandonado do Estado, nesta quarta-feira (28/7), na Rua da Bahia, no Centro da capital mineira. O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) foi acionado e está no local tentando tirar as famílias que estão dentro.





06:00 - 28/07/2021 Minas ''congela'' e Belo Horizonte apela para a solidariedade manifestantes integram o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas e denunciam a “falta de política habitacional e a venda do patrimônio público pelo Governo Zema”. Eles alegam que enquanto o governo estadual leiloa os prédios abandonados há anos, Minas Gerais tem 500 mil famílias sem teto.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o governo de Minas, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. Assim que houver um retorno, atualizaremos a reportagem. Osintegram o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas e denunciam a “falta de política habitacional e a venda do patrimônio público pelo Governo Zema”. Eles alegam que enquanto o governo estadual leiloa os prédios abandonados há anos, Minas Gerais tem 500 mil famílias sem teto.A reportagem doentrou em contato com o governo de Minas, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. Assim que houver um retorno, atualizaremos a reportagem.

“MLB ocupa prédio abandonado do Estado em denúncia à falta de política habitacional e à venda do patrimônio público pelo Governo Zema. Hoje, o MLB e mais de 300 moradores das ocupações urbanas de BH fazem ação de denúncia ao governo Zema e à falta de uma política habitacional no estado. O ato de hoje ocorre em um dos prédios do estado vendidos pelo Governo Zema, que tem leiloado mais de 2 mil imóveis do patrimônio imobiliário, não só da Cohab, mas de todo o estado de Minas Gerais. Desde 2013, este prédio, em que funcionava um órgão estatal, está fechado para reformas, que custaram mais de R$ 6 milhões de reais e que deveriam ter sido entregues em 2015. Porém, o que deveria virar a sede de uma Superintendência da Secretaria de Educação, ficou anos abandonado, sem a realização das reformas e agora foi vendido para o setor privado. Com isso, Zema abre mão de que este prédio seja utilizado, por exemplo, para a construção de habitação social.





Atualmente, temos em Minas Gerais quase 500 mil famílias sem teto e, ao invés de realizar políticas públicas eficazes para combater esse déficit habitacional, o Governador Zema continua se negando a olhar para o povo. Zema vem tentando acabar com a Companhia de Habitação (Cohab), responsável pela construção e gestão da política de habitação para quem mais precisa. Além disso, tem vendido diversos imóveis do Estado de MG, que poderiam estar sendo destinados para moradia.





Enquanto isso, as 200 famílias das Ocupações Carolina Maria de Jesus e Manoel Aleixo, mesmo tendo feito um acordo com o Governo de MG em 2018 para o reassentamento, até hoje estão sem moradia definitiva, apesar de diversas reuniões e encaminhamentos. As famílias seguem na incerteza e com possibilidade de serem despejadas. Na pandemia, a situação dessas famílias só piorou. Além de não terem um teto para se proteger com segurança, estão passando por inúmeras dificuldades, como fome e desemprego.

Queremos uma política habitacional eficaz em Minas Gerais! Fica Cohab/MG! Zema, receba as ocupações!”