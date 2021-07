Pastor e estabelecimento são multados por show gospel com aglomeração

Igreja publicou vídeos das atrações musicais nas redes sociais, o que possibilitou a identificação da irregularidade pelos órgãos de fiscalização da prefeitura (foto: Redes socais/Reprodução) fiscalização da prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, identificou um show gospel irregular nesse domingo (25/7) na tradicional casa de shows Mariano Hall. A própria igreja publicou vídeos das atrações musicais nas redes sociais, o que possibilitou a identificação da irregularidade pelos órgãos de fiscalização. da prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, identificou um show gospel irregular nesse domingo (25/7) na tradicional casa de shows. A própria igreja publicou vídeos das atrações musicais nas redes sociais, o que possibilitou a identificação da irregularidade pelos órgãos de fiscalização.

Conforme comunicado da administração municipal, o evento religioso foi realizado sem licença dos órgãos competentes e descumpriu os protocolos sanitários estabelecidos em decorrência da pandemia de COVID-19.

A celebração religiosa, no entanto, não chegou a ser interditada. Quando os fiscais da prefeitura chegaram ao local, o evento já havia terminado.

Em relação ao descumprimento das regras sanitárias – preconizadas no programa municipal de enfrentamento à COVID-19 intitulado “Juiz de Fora pela Vida” –, os infratores terão que pagar R$ 843,16.

A autuação foi realizada de forma conjunta entre os fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), a Guarda Municipal e os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Nas redes sociais, em dia anterior ao evento, a organização alegou que a celebração aconteceria %u201Crespeitando as regras de distanciamento%u201D (foto: Instagram/Reprodução)

Em publicação nas redes sociais no sábado (24/7), a organização do evento, ao anunciar o show, alegou que a celebração aconteceria “respeitando as regras de distanciamento”. No entanto, o Estado de Minas teve acesso a imagens que evidenciam a aglomeração no espaço.

Entre sexta-feira (23/7) e domingo (25/7), foram vistoriados 124 estabelecimentos no município. Quatro autos de notificação e outros quatro de infração foram emitidos para estabelecimentos em desacordo com o programa “Juiz de Fora pela Vida”.