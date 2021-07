Casos de COVID-19 aumentam e Unaí pode fechar bares e restaurantes

Gráfico da "Semana Epidemiológica" de Unaí mostra distância de pico de casos, mas aumento em relação ao mês passado (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Mesmo que o número de novos casos de COVID-19 esteja distante do pico, registrado em março deste ano, um aumento significativo nas confirmações ligou um alerta em Unaí, Noroeste de Minas. Tanto que a prefeitura não descarta adotar medidas mais rígidas, como o fechamento de bares e restaurantes.

Nos dados da 28ª semana do ano (entre 12 e 18 de julho), foram 211 confirmações, contra 186 no período anterior (de 5 a 11 de julho). No total, desde o ano passado, o município tem 11.925 casos confirmados de COVID-19, com 209 mortes.

Os estabelecimentos de consumo de bebidas e comida são apontados pelo Comando Operacional de Emergência em Saúde (COES) como principais "causadores" dos registros negativos.

Por isso, um novo decreto pode ser publicado ainda esta semana. A presidente do COES, Tatiane Rocha, explica que a próxima reunião do comitê está prevista para esta quarta-feira (28/7), mas há possibilidade de uma convocação emergencial ainda nesta terça (27/7).

"É necessário emitir uma deliberação e endurecer as medidas restritivas. Se ainda assim não resolver o problema, talvez tenhamos de fechar o segmento”, disse.

Tatiane conta que, aos finais de semana, as equipes de fiscalização têm encontrado muitos bares abertos depois das 23h (horário máximo de fechamento), e que, mesmo que os comerciantes saibam das regras, os clientes não estão cooperando.