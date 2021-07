Pouso Alegre vacina pessoas com 42 anos e caminhoneiros acima de 35

Pouso Alegre vacina pessoas com 42 anos contra a COVID neste sábado (24/7) (foto: FUVS/Divulgação )

A Prefeitura de Pouso Alegre anunciou a vacinação das pessoas com 42 anos contra a COVID-19. Esse público pode procurar os postos de saúde a partir deste sábado (24/7). Os caminhoneiros acima de 35 anos também foram incluídos nessa etapa.



Para receber a vacina, as pessoas devem estar cadastradas no sistema da prefeitura ImunizaPA, levar comprovante de residência e documento com foto, cartão municipal do SUS. No caso dos caminhoneiros, também é necessário apresentar documento que comprove a profissão.

Cadastro para pessoas de 30 a 39 anos

A Prefeitura de Pouso Alegre abriu o cadastro de vacinação contra o novo coronavírus para pessoas de 30 a 39 anos. A partir desta sexta-feira (23), quem está nessa faixa etária deve realizar o cadastro no site ImunizaPA, e aguardar a confirmação enviada por e-mail.



A vacinação deste público seguirá conforme a disponibilidade de vacinas no município.

Drive-thru da segunda dose

Neste sábado, a segunda dose da vacina contra a COVID-19 será aplicada, em sistema drive-thru, em pessoas que estão com vencimento da segunda dose marcado até 31 de julho.



O pit stop ocorre das 8h às 16h, no câmpus Fátima da Univás.



A Secretaria Municipal de Saúde alerta que tomar a segunda dose é imprescindível para garantir a imunização completa contra a COVID-19.



Para se vacinar, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação.

Vacinação em Pouso Alegre

Pouso Alegre já recebeu 102.359 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 73.093 para primeira dose e 29.266 para a segunda dose.



Até quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde já havia aplicado 97.447 doses.



Ao todo, 73.502 moradores receberam a primeira dose ou dose única (48,18%) e 23.945 as duas doses (15,70%). O percentual foi calculado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estima a população de Pouso Alegre em 152.549 habitantes.