Na Rússia, prefeito de Barbacena recebe alta após infecção por COVID-19

O prefeito de Barbacena, Carlos Du, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23/7) para informar que teve alta de uma unidade hospitalar na Rússia. Após testar positivo para a COVID-19 durante visita oficial ao país, o chefe do Executivo havia sido internado na cidade de Ekaterinburg.

“É com grande alegria que recebi alta hospitalar hoje. Foram dias difíceis, mas, com a graça de Deus, deu tudo certo! Obrigado a todos pelas orações e por estarem comigo neste momento”, escreveu Carlos Du na legenda que acompanha o vídeo publicado no Instagram

O representante do Executivo de Barbacena viajou ao país euroasiático para participar do Fórum Internacional dos Municípios dos Países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

As atividades do fórum – entre 2 e 12 de julho – tiveram por objetivo discutir a possibilidade de cooperação entre cidades brasileiras e russas e, consequentemente, estabelecer conexões com representantes comerciais, autoridades e especialistas das áreas de indústria e de exportação na Rússia.