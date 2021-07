Em visita oficial à Rússia, prefeito de Barbacena é internado com COVID-19

O prefeito de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento (MDB), foi isolado em uma unidade hospitalar na cidade de Ekaterinburg, na Rússia, após testar positivo para a COVID-19 durante visita oficial ao país. A informação foi divulgada na noite dessa sexta-feira (9/7), em comunicado emitido pela prefeitura do município.

Conforme a administração municipal, embora o estado de saúde do chefe do Executivo seja considerado estável, ele foi colocado em isolamento num hospital na cidade do país euro-asiático com o objetivo de cumprir o necessário período de quarentena.

“Carlos Du contribuiu com a elaboração de todo o programa da delegação brasileira e participou das primeiras rodadas de negócios em Moscou. Porém, devido ao quadro, não pôde avançar nas demais agendas”, esclarece a prefeitura em nota.

Além do gestor do município de Barbacena, outros membros que integram a delegação do Brasil foram contaminados, isolados e seguem em monitoramento.

“A prefeitura se solidariza com os membros da delegação brasileira que estão positivados e isolados na Rússia e pede orações pela recuperação de todos, sobretudo do nosso prefeito Carlos Du”, finaliza o comunicado.

O evento – que começou na sexta-feira (2/7) e terminará na próxima segunda-feira (12/7) – tem por objetivo discutir a possibilidade de cooperação entre cidades brasileiras e russas e, consequentemente, estabelecer conexões com representantes comerciais, autoridades e especialistas das áreas de indústria e de exportação na Rússia.