Hospital em Barbacena suspende internações por falta de medicamentos

O Hospital Ibiapaba também solicitou o bloqueio dos leitos disponibilizados pelo SUS Fácil (foto: Reprodução/Street View )

O Hospital Ibiapaba/Cebams, em Barbacena, na Zona da Mata mineira, publicou uma nota informando a suspensão de novas internações e cirurgias de pacientes com ou sem a COVID-19. O motivo da suspensão é o risco de total desabastecimento de insumos para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular.

Os procedimentos clínicos em cardiologia e oncologia estão mantidos, exceto cirurgias dessas áreas, salvo as classificadas como urgência/emergência que impliquem em risco de vida, por critério médico.



Também está garantido o primeiro atendimento em urgência e emergência.

Caso haja necessidade do uso dejá mencionados, os pacientes serão encaminhados a outros hospitais. Mesmo em caso de altas, o hospital não receberá novos pacientes até que a situação seja normalizada.

“Estamos fazendo o monitoramento diário da situação e, identificada qualquer mudança no cenário que viabilize o acesso a estes insumos, este protocolo será flexibilizado e comunicado às autoridades competentes não havendo, até o momento, qualquer previsão para a chegada destes medicamentos, em decorrência do desabastecimento no mercado nacional” informa o hospital.

A medida se aplica aos atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), convênios de Saúde Suplementar credenciados ao hospital e particulares.

Com a falta de insumos, o Hospital Ibiapaba também solicitou, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o bloqueio dos leitos disponibilizados pelo SUS Fácil.

Leitos para tratamento da COVID-19

No Hospital Ibiapaba, todos os leitos contratados de UTI pelo SUS para atendimento a pacientes com COVID-19 estão ocupados. A ocupação de leitos clínicos, até o momento, gira em 60%.

Barbacena conta com mais dois hospitais com leitos disponíveis para tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.



Na Santa Casa, tanto os leitos clínicos quanto os de UTI estão com 100% de ocupação.

Já no Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena (IMAIP), dos 15 leitos com suporte ventilatório, 10 estão ocupados. Dos 21 leitos clínicos, 18 estão ocupados.



Na UTI não há mais leitos disponíveis.





