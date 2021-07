Polícia apreende crack e cocaína dentro de carro em Barbacena

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas e um adolescente durante a Operção "No More", em Barbacena, na Região central do estado. Foram apreendidos 240 pedras de crack e 69 papelotes de cocaína;

As drogas foram encontradas no interior de um automóvel, em Barbacena

Após investigações, a equipe do setor de repressão ao tráfico de drogas na cidade saiu em diligências e, durante uma perseguição a um veículo suspeito até as proximidades da Cabana da Mantiqueira, conseguiu abordar o veículo.

No interior do automóvel foram apreendidas 240 pedras de crack e 69 papelotes de cocaína. Em outro ponto do Bairro Nossa Senhora da Penha, outra equipe de policiais civis localizou e prendeu outro integrante do grupo.

Os investigados, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, sendo levados à unidade policial para prestar declarações e, posteriormente, encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico e, logo após, liberado sob a responsabilidade dos pais. O veículo utilizado foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. A operação foi realizada nessa terça-feira (29/6).