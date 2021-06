Homem é encontrado morto na cama com vários tiros na cabeça

Rua Tarumirim, em Betim, onde ocorreu o assassinato (foto: PCMG/Divulgação)

Um telefone celular é a principal pista da polícia civil de Betim para esclarecer o assassinato de João Vitor Domingos de Oliveira, cujo corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (30/6) em cima da cama, em sua casa, com vários tiros na cabeça.

Segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o crime teria ocorrido de madrugada. Os policiais se baseiam nas declarações de um vizinho – a casa da vítima é uma das quatro existentes num terreno, sendo todas de aluguel.A testemunha contou que, por volta das 3h, ouviu uma série de estampidos semelhantes avindo da casa de João Vitor.

Ele afirma ter visto um homem entrando na casa do vizinho, antes dos estampidos. Disse ainda aos policiais que não foi até lá nem chamou a polícia por medo de se tornar alvo de um possível criminoso.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Betim. Os policiais desconfiam, pela forma como aconteceu o crime, com tiros na cabeça, que haja ligação com o tráfico de drogas.