COVID-19: Itajubá começa a vacinar público de 34 anos nesta sexta-feira

A cidade de Itajubá já vacinou mais de 48 mil pessoas contra a COVID-19 (foto: Walterson Rosa/Ministério da Saúde)

Itajubá comunicou que nesta sexta-feira (23/7) pessoas com 34 anos ou mais poderão se vacinar contra a COVID-19. Devem comparecer aos locais de imunização as pessoas que efetuaram o cadastro por meio do A Prefeitura decomunicou que nesta sexta-feira (23/7) pessoas com 34 anos ou mais poderão se vacinar contra a. Devem comparecer aos locais de imunização as pessoas que efetuaram opor meio do site Itajubá Digital e que tiveram o cadastro aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde ao receber um código ‘QR CODE’ – que deve ser apresentado no momento da vacinação.





Parque da Cidade – ponto exclusivo de vacinação no carro (drive-thru)





Ginásio Tigrão – Av. Paulo Chiaradia, 296 – São Vicente





Ginásio da Varginha (atrás da Escola Estadual João XXIII)





“Granja” Wenceslau Neto (atual centro de apoio NSSC) – Vila Poddis A aplicação das vacinas começa às 8h e vai até as 16h em quatro pontos da cidade:

Todos os trabalhadores industriais e de limpeza urbana, gestantes e puérperas, lactantes com bebês de até seis meses, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo (rodoviário, urbano e longo curso), profissionais da saúde e educação, pessoas com comorbidade e deficiência permanente continuam sendo parte da campanha.

O município já aplicou 48.844 doses do imunizante contra o novo coronavírus.