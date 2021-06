Fake News: áudio que afirma caso de variante indiana em Itajubá é falso

Cidade só teve registro de caso da variante P1, de Manaus, em abril (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação)

Um áudio que circula pelos aplicativos de mensagens diz que Itajubá, no Sul de Minas, tem um caso confirmado da "variante P1 indiana" do coronavírus. A mensagem traz um grave erro de informação, já que não existe uma cepa "P1 indiana".

Já a P4 foi identificada primeiro em, ao menos, 21 cidades do interior de São Paulo, e não tem relação com a variante indiana, que foi detectada no começo deste ano e já causou mais de 20 milhões de mortes na Índia. Por enquanto, não foi detectada nenhumaa complicação de saúde adicional pelas duas variações, a não ser a rápida infecção coletiva.

"No caso de Itajubá, apenas a variante “P1 de Manaus” foi confirmada no município conforme divulgado oficialmente pela Prefeitura em 24 de abril, após estudo específico no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), em parceria com o Hospital de Clínicas", afirma a administração, em nota.