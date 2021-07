Itajubá vai mandar para o fim da fila quem escolher vacina contra COVID-19

Pessoa que rejeitar vacina da COVID perderá o direito à ordem cronológica de vacinação em Itajubá (foto: Fábio Marchetto / SES-MG)

A Prefeitura de, no, informou que quem se recusar a tomar acontra aem razão da marca do imunizante, automaticamente irá para odada. A medida foi oficializada pelo prefeito Christian Gonçalves (Democratas) através de um novo, que estabelece que a pessoa será considerada 'desistente' e perderá o direito à ordemde vacinação.“Infelizmente, as fake news acerca doslevam o público a duvidar da eficácia de cada um deles. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, pois todas as vacinas aplicadas são aprovadas pela Anvisa. É inaceitável que a população escolha a marca da vacina diante de um cenário dede doses, onde milhares de pessoas ainda aguardam a sua vez”, afirmou o prefeito.Gonçalves ainda destacacou que a prática de escolha da vacinatoda a logística de distribuição e aplicação das doses, afetando o restante da população que ainda não recebeu o imunizante. Por isso, quem se recusar a tomar a vacina, terá que assinar um Termo de Responsabilidade, assumindo a perda do direito à ordem cronológica de vacinação."O comparecimento do indivíduo ao local de vacinação e a sua desistência ou recusa em receber a dose do imunizante, em razão de sua marca, seráa Termo, com a assinatura de duas testemunhas, assumindo a condição dee a perda do direito à ordem cronológica de vacinação, com a sua