PCMG pede prisão preventiva da ex-secretária de Governo de Araxá

Ela e mais duas pessoas, seu ex-assessor e um empresário, forampor atrapalhar a investigação de infração penal que apura os crimes cometidos.Os levantamentos da Polícia Civil indicaram que a ex-secretária era responsável por gerir osde transportes com a Prefeitura de Araxá e, segundo apurado, ela é suspeita de forjar ordens de serviço que requisitavam viagens, para ludibriar as investigações da Polícia Civil. O objetivo era de tentar convencer de que os serviços haviam sidoNo esquema, segundo a investigação, a investigada determinava a elaboração de documentos falsos para os processos de pagamento, e ainda orientava os demaissobre de que forma eles deveriam agir diante dos avanços das investigações como, por exemplo, mandando adulterar hodômetros de vans escolares.Os suspeitos poderão responder pelo crime previsto no artigo 2º, inciso 1º, da Lei nº 12.850/2013, que define sobre organização criminosa, e dispõe sobre a investigação criminal. A pena pode ser de três a oito anos de prisão e multa.Nos primeiros levantamentos da operação Malebolge, depois de apurados osde pagamento arquivados na prefeitura, não foram encontrados os documentos que determinassem as viagens das vans do transporte escolarPara atrapalhar as investigações, os envolvidos forjaram ordens de serviços. Segundo a Polícia Civil, o modelo do documento era repassado pela líder do grupo, a ex-secretária de Governo, preenchido por um dos empresários e entregue a um ex-assessor municipal, que os inseria nos processos deParte das ordens de serviçoforam apreendidas na sala que era ocupada pelo assessor da época.Em 2015, a Polícia Civil notou que as ordens de serviço, supostamente emitidas pelo gabinete e assinadas pela então secretária de Governo, descreviam a razão social que a empresa contratada passou a usar apenas em junho de 2016.Foi identificado ainda que houvedos hodômetros das duas vans vinculadas aos contratos fraudados e que a ação realizada por ordem da líder do grupo.Os hodômetros tiveram osaumentados, de modo que ficassem compatíveis com a suposta quilometragem que teria sido percorrida, na tentativa de dar a entender que as viagens efetivamente tivessem ocorrido. A adulteração foi de cerca de 300 mil quilômetros em cadaOs policiais civis descobriram odepois de identificar a empresa onde era realizada a manutenção dos automóveis.Na troca de óleo dos veículos, foi notado que houveexponencial na quantidade de quilômetros registrados nos hodômetros. O responsável por realizar a adulteração também foi preso e confessou que fez a mudança a pedido do empresário dono das vans.O empresário celebrou acordo depremiada e confirmou o esquema criminoso. Os dois veículos foram apreendidos em agosto de 2020, e, recentemente, foram revertidos à Prefeitura com outros bens.