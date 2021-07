Manhã de geadas no Sul de Minas; umidade do ar segue baixa em todo o Estado

Maria da Fé no Sul de Minas amanheceu com fortes geadas nesta quinta (8) (foto: Willian Siqueira/Divulgação) Minas Gerais permanece com frio intenso até o fim da semana, e em algumas regiões as temperaturas continuam marcando abaixo de zero, causando fortes geadas que, para os moradores, deram a sensação de estar 'nevando'. A umidade do ar continua em índices críticos nas áreas mais quentes do estado, devido a falta de chuvas.



LEIA MAIS 14:36 - 07/07/2021 Umidade do ar segue em patamar crítico em 39 cidades mineiras

09:05 - 07/07/2021 Frio permanece até domingo; termômetros ficaram perto de 1 °C no Sul de MG

08:49 - 06/07/2021 Esfriou mais? BH registra novo recorde nesta terça Sul de Minas amanheceu com baixas temperaturas e geadas fortes pela manhã. Em Maria da Fé, no Bairro Sítio da Lage, os termômetros chegaram a 0,3°C negativos. Na Reserva, que fica na zona rural, o clima chegou a -1,6°C.



Bairro Reserva na zona rural de Maria da Fé, o frio foi tanto que congelou o "verde" das plantações (foto: Willian Siqueira/Divulgação) intenso e muita geada, que encobriu os carros.



(Vídeo de Willian Siqueira/Divulgação)



Ainda segundo o Inmet, a temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 10,3°C, na estação meteorológica da Pampulha, enquanto a máxima permanece estável e deve chegar somente aos 24°C, com céu claro e poucas nuvens nesta quinta (8/7). Gerais permanece comintenso até o fim da semana, e em algumas regiões as temperaturas continuam marcando abaixo de zero, causando fortesque, para os moradores, deram a sensação de estar 'nevando'. Ado ar continua em índices críticos nas áreas mais quentes do estado, devido a falta de chuvas.De acordo com a Rede Municipal de Estações Meteorológicas e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ode Minas amanheceu com baixas temperaturas efortes pela manhã. Em Maria da Fé, no Bairro Sítio da Lage, os termômetros chegaram a 0,3°C negativos. Na Reserva, que fica na zona rural, o clima chegou a -1,6°C.Já em Monte Verde, as primeiras horas do dia foram de frioe muita geada, que encobriu os carros.(Vídeo de Willian Siqueira/Divulgação)Ainda segundo o Inmet, a temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 10,3°C, na estação meteorológica da Pampulha, enquanto a máximaestável e deve chegar somente aos 24°C, com céu claro e poucas nuvens nesta quinta (8/7).





Belo Horizonte terá dia de céu claro mas o friozinho continua sob a capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A/Press) aquecimento. Entretanto, no Triângulo Mineiro, as temperaturas estão em torno de 30°C desde o início da semana, e com isso a umidade permanece em 20%, nível considerado pelos meteorologistas como crítico, pois pode dificultar a respiração. É recomendado manter a hidratação, bebendo muito líquido.



Nas outras regiões do Estado, o céu fica parcialmente nublado na Faixa Leste, e no restante, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuvas para Minas nesta quinta-feira. A umidade do ar na capital continua nos 30% no período de maior. Entretanto, no Triângulo Mineiro, as temperaturas estão em torno de 30°C desde o início da semana, e com isso a umidade permanece em 20%, nível considerado pelos meteorologistas como crítico, pois pode dificultar a respiração. É recomendado manter a hidratação, bebendo muito líquido.Nas outras regiões do Estado, o céu fica parcialmentena Faixa Leste, e no restante, o sol aparece entre nuvens. Não há previsão de chuvas para Minas nesta quinta-feira.



A maior temperatura do Estado deve ser registrada na Região do Extremo Norte, no município de Montalvânia, com os termômetros chegando aos 33 °C até o fim do dia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra