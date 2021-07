Umidade do ar segue em patamar crítico em 39 cidades mineiras

Araguari Araporã Cachoeira Dourada Campina Verde Campo Florido Canápolis Capinópolis Carneirinho Cascalho Rico Centralina Comendador Gomes Conceição Das Alagoas Conquista Delta Estrela Do Sul Fronteira Frutal Gurinhatã Indianópolis Ipiaçu Itapagipe Ituiutaba Iturama Limeira Do Oeste Monte Alegre De Minas Nova Ponte Pirajuba Planura Prata Sacramento Santa Juliana Santa Vitória São Francisco De Sales Tupaciguara Uberaba Uberlândia União De Minas Veríssimo Água Comprida

O Ministério da Saúde explica que a baixa umidade do ar afeta diretamente a hidratação e dificulta todo o funcionamento do nosso organismo, uma vez que a água é fundamental para “todas as células do organismo, regula a temperatura e funcionamento dos órgãos, elimina toxinas, transporta nutrientes e lubrifica as mucosas”.



Resumindo, o corpo fica com menos água para trabalhar e todas as funções que dependem do líquido podem ser afetadas, deixando o organismo mais vulnerável. A baixa umidade do ar resseca as vias aéreas e compromete a produção de muco no nariz, por exemplo, o que pode facilitar a entrada de vírus e bactérias e facilitar a propogação de doenças, entre elas a gripe e a COVID-19.



Massa de ar seco também deixa Belo Horizonte com índices de umidade relativa abaixo dos 30% até o fim de semana, alertou a Defesa Civil nessa terça-feira (6/7). O aviso é válido até as 18h de domingo (11/7).