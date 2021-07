Frio começa a diminuir em Minas a partir desta sexta-feira (9/7)

BH terá dia de céu claro e o frio diminui deve diminuir ao longo do fim de semana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu fica claro a parcialmente nublado na maior parte do estado e o aumento de névoa seca faz com que os índices de umidade fiquem abaixo dos 30%. Porém, em pontos isolados do Sul de Minas, ainda ocorreram geadas pela manhã e as temperaturas chegaram a 1°C negativo. Nesta sexta-feira (9/7), oficaa parcialmente nublado na maior parte do estado e o aumento deseca faz com que os índices defiquem abaixo dos 30%. Porém, em pontos isolados do Sul de Minas, ainda ocorrerampela manhã e as temperaturas chegaram a 1°C negativo.

Na Faixa Leste e Campo das Vertentes as primeiras horas do dia desta sexta (9/7) foram de nevoeiros, com céu parcialmente nublado, e ainda houve a ocorrência de geadas, com temperaturas marcando 0,5°C negativos no Bairro Sítio da Lage, em Maria da Fé. Os dados são da Rede Municipal de Estações Meteorológicas.



O Inmet ainda aponta que a temperatura mínima do estado foi em Monte Verde, também no Sul de Minas, com 2,3°C. Já a máxima deve ficar em Montalvânia, no Extremo Norte, podendo alcançar os 33°C.



Maria da Fé, no Sul de Minas, amanheceu mais um dia com o "verde" congelado (foto: Willian Siqueira/Divulgação) Nas demais áreas do estado, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuvas para as próximas semanas.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira