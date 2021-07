Computador com dados da vacinação contra a COVID é furtado em Capim Branco

Todas as vacinas contra a COVID-19 são aplicadas na UBS Domingos Ferreira Valadares (foto: Prefeitura Municipal de Capim Branco/Divulgação) arrombamento e furto de uma unidade de saúde no Centro de Capim Branco, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um computador com dados da vacinação contra a COVID-19 foi furtado. A polícia começou a investigar oe furto de uma unidade de saúde no Centro de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Umcom dados dacontra afoi furtado.









De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura da cidade, toda a vacinação contra a COVID do município é realizada nessa unidade porque é nela que estão as câmaras de resfriamento.





perícia da Polícia Civil de Vespasiano.



O computador levado estava na sala da vacinação, que ficava fechada. A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou o local, que deve passar porda Polícia Civil de Vespasiano.