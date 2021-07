Araxá dá prosseguimento à vacinação de pessoas de 54 a 50 anos

Grupos entre 54 e 50 anos serão imunizados em Araxá até sábado (10/7) (foto: Talyson Oliveira/Esp. EM)

A Prefeitura de Araxá, no Alto Paranaíba, divulgou na tarde de hoje (7/7) um novo cronograma para aplicação da 1ª dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas entre 54 e 50 anos. A imunização começa amanhã (8/7) e vai até sábado (10/7).

A novidade é a aplicação das doses no fim de semana. Geralmente, a vacinação na cidade ocorre somente em dias úteis.

Em decorrência disso, segundo a prefeitura, Araxá antecipará em mais de 20 dias o planejamento do governo do estado, que prevê a vacinação da população entre 54 e 50 anos até o fim de julho.

A Secretária de Saúde informou que aguarda ainda a chegada de um novo lote de vacinas entregues pelo estado para definir o planejamento da próxima semana, mas a previsão é que pessoas entre 49 e 45 anos já comecem a ser imunizadas.

“A prioridade do prefeito Robson Magela é avançar na imunização por faixa etária. E todos os profissionais de saúde da rede pública têm se desdobrado para atender essa demanda, que é de toda a comunidade araxaense. A prova desse esforço é o avanço que tivemos nesta semana”, destacou a secretária da pasta, Lorena de Pinho Magalhães.

A expectativa é que mais de 6 mil pessoas recebam o imunizante até o fim desta semana no município.

Cronograma da vacinação em Araxá

A aplicação da 1º dose para trabalhadores da indústria e construção civil (por faixa etária), grupos já contemplados, grávidas, puérperas (até 45 dias pós-parto), lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto) e a 2ª dose de acordo com o cartão de vacina também prossegue.

Os grupos contemplados foram definidos da seguinte forma:

Vacinação por idade

54+ (A partir de 54 anos) - SESC

Dia e horário: 8 de julho (quinta) - 8h às 16h

53+ (A partir de 53 anos) – GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 8 de julho (quinta) - 8h às 16h

52+ (A partir de 52 anos) - SESC

Dia e horário: 9 de julho (sexta) - 8h às 16h

51+ (A partir de 51 anos) – GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 9 de julho (sexta) - 8h às 16h

50+ (A partir de 50 anos) - SESC

Dia e horário: 10 de julho (sábado) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade)

A partir de 54 anos - SESC

Dia e horário: 8 de julho (quinta) - 8h às 16h

A partir de 53 anos - GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 8 de julho (quinta) - 8h às 16h

A partir de 52 anos - SESC

Dia e horário: 9 de julho (sexta) - 8h às 16h

A partir de 51 anos - GINÁSIO DO COLÉGIO DOM BOSCO

Dia e horário: 9 de julho (sexta) - 8h às 16h

A partir de 50 anos - SESC

Dia e horário: 10 de julho (sábado) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

Gestantes, Puérperas (até 45 dias pós-parto) e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto)

Dias e horários: 8 e 9 de julho (quinta e sexta-feira) - 8h às 16h – UNISA

Documentos exigidos:

Puérperas e Lactantes: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades): cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Grupos prioritários (primeira dose)

Dias e horários: 8 e 9 de julho (quinta e sexta-feira) - 8h às 16h – UNISA

Grupos contemplados: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com e deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

2ª dose (de acordo com cartão de vacina)

Dias e horários: 8 e 9 de julho (quinta e sexta-feira) - 8h às 16h – UNISA

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver).