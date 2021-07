Porcos-espinhos são encontrados em locais inusitados no interior de Minas

Bombeiros não sabem como o ouriço caixeiro foi parar dentro da agência bancária (foto: CBMMG/Divulgação)

Dois– conhecido também como porco-espinho – foram capturados em estabelecimentos inusitados no interior mineiro: um em uma agência bancária e utro em um escritório.

Em Janaúba, os bombeiros foram chamados na noite de terça-feira (6/7), por volta das 21h55, a uma, no Centro da cidade, para para capturar um porco-espinho.

Para realizar a captura, os soldados tiveram de usar equipamentos de proteção individual e materiais específicos de salvamento terrestre.



Depois de o animal capturado e de os militares se certificarem de que ele não estava ferido, ele foi devolvido à natureza.

No escritório

Já em Poços de Caldas, soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no em um escritório do Centro da cidade para capturar outro ouriço-cacheiro.



Na captura, os bombeiros utilizaram um passaguá.



O animal foi solto na mata.