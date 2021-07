Viçosa confirma que idoso tomou quatro doses de vacinas contra a COVID-19

Vacina da Pfizer, uma das recebidas pelo idoso que fraudou campanha em Viçosa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 22/06/2021)

Um idoso de 61 anos tomou quatro doses de vacinas contra a COVID-19 em Viçosa, na Zona da Mata mineira, alertou a prefeitura do município nesta quarta-feira (7/7). O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para que o morador seja responsabilizado criminalmente.





Segundo a prefeitura, ele tomou duas doses da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech) em Viçosa, o que já é suficiente para completar o esquema vacinal.

Depois, o homem viajou e recebeu outra injeção, dessa vez da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), no Rio de Janeiro.



Não satisfeito, o idoso se deslocou a uma unidade de saúde de Viçosa para conseguir outra vacinação.

Porém, ao informar que teria perdido sua data de nascimento e apresentar apenas o CPF, ele foi flagrado pelos servidores da prefeitura.



Ainda assim, antes da fraude ser descoberta, o idoso recebeu uma quarta injeção, dessa vez a Cominarty (Pfizer/BioNTech).



De acordo com a prefeitura, o caso também seguiu para a Procuradoria-Geral do Município para que medidas cíveis e administrativas sejam tomadas.



“O município está agora dando total suporte ao caso, para que todas as providências necessárias sejam tomadas em consonância com os princípios da legalidade e devido à gravidade do momento que a população mundial está passando”, informou o Executivo municipal em nota.



Ainda conforme a prefeitura, o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde terá sua auditoria reforçada para evitar casos como esse.



E reforçou que quem cometer crimes como esse está sujeito às medidas previstas na lei.

Também ressaltou que os moradores escolhedores de determinadas marcas de imunizantes terão que assinar um termo de consentimento para comprovar que está passando sua vez.

Pandemia em Viçosa

Viçosa contabiliza 8.214 casos confirmados deaté esta quarta: 108 mortes, 186 ainda ativos e 7.920 pessoas recuperadas.A cidade soma 34.983 vacinados com a primeira dose e 8.231 com a segunda. Além disso, 219 pessoas receberam a dose única da Janssen (Johnson & Johnson).