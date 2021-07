COVID-19: casos positivos aumentam em 62% em Viçosa

A Secretaria Municipal de Saúde de, na Zona da Mata mineira, divulgou os dados de infecção pelareferentes a junho. A situação é de alerta e os números de casos positivos aumentaram 62,79% em comparação com o mês de maio, quando foram 766 casos confirmados.

Em junho, foram confirmados 1.247 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Testaram positivo para a doença 678 mulheres e 569 homens.

Em relação a faixa etária, o maior registro de casos é entre os jovens de 21 a 30 anos, com 293 confirmações. Em seguida, aparecem os adultos, de 31 a 40 anos, com 284 casos positivos.

A vigilância epidemiológica também confirmou 72 casos na faixa etária de 61 a 70 anos; entre pessoas de 71 a 80 anos, foram 26 confirmações; e 11 casos de pessoas com mais de 80 anos.

A situação nos bairros também é preocupante e os índices de infecção são altos no centro, 135 casos; no Santo Antônio, 133; no distrito de Silvestre, 86; Fátima, 59; Nova Viçosa, 57; Santa Clara, 53; Nova Era, 48 e Novo Silvestre, 42.

Em junho, 17 pessoas morreram de complicações pela COVID-19 no município.

Ao todo, desde o início da pandemia, 8.006 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na cidade e 104 pessoas morreram. Atualmente, são 153 casos ativos.