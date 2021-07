Índices de vacinação contra COVID-19 estão baixos em Unaí

Grávidas e mulheres que deram à luz são as que menos procuraram a vacina em Unaí (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Apenas 34,66% da população de Unaí, no Noroeste de Minas, tomaram ao menos uma dose da vacina contra a COVID-19. O número está muito abaixo do esperado para essa etapa da vacinação e a prefeitura faz um apelo para que as pessoas procurem as unidades de saúde. Apenas 34,66% da população de, no Noroeste de Minas, tomaram ao menos uma dose da vacina contra a COVID-19. O número está muito abaixo do esperado para essa etapa da vacinação e a prefeitura faz um apelo para que as pessoas procurem as unidades de saúde.

O dado foi obtido por meio do Vacinômetro, do governo estadual, e também com informações repassadas pela própria administração ao Estado de Minas.

As grávidas e mulheres que deram à luz em até 45 dias são as que mais preocupam a prefeitura. Mesmo com a distribuição das doses iniciada há um mês, apenas 37% delas procuraram a imunização (pouco menos de 400 pessoas, das mais de 1.200 esperadas)

Adriane Araújo, coordenadora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou os resultados. "Parte da população reclamava muito para saber quando seria vacinada e, agora que a vacina está disponibilizada, a procura tem sido extremamente baixa. Pedimos que as pessoas nesta faixa etária, de 43 anos ou mais, procurem os postos de atendimento para serem vacinadas, pois a vacina é o principal meio de combater essa doença que, infelizmente, levou a vida de tantas pessoas", disse.

Nesta quinta-feira (8/7), pessoas de 43 anos ou mais já podem procurar as unidades de saúde para receber a vacina. A expectativa é de que ainda nesta semana já comece a vacinação para maiores de 40 anos.

"Se chegou a sua vez, não perca tempo, procure os locais de vacinação para ser imunizado", finaliza a coordenadora.

Na outra ponta da tabela...

Os bons exemplos vem das pessoas com doenças crônicas, que superaram a expectativa de vacinação (eram esperadas 4.368 pessoas, e 4.531 tomaram a primeira dose), e idosos entre 60 e 69 anos, que também ultrapassaram os números que eram previstos.

Tanto que os grupos prioritários têm de 95% a 100% de cobertura vacinal, dentro da média estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

Em números

Veja como está a cobertura vacinal em Unaí