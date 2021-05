Melhor em Casa: serviço de atendimento domiciliar começa em Itajubá

Serviço "Melhor em Casa" começou a funcionar nesta semana em Itajubá (foto: Divulgação/Prefeitura de Itajubá)

A Prefeitura de Itajubá começou a realizar os primeiros atendimentos do programa "Melhor em Casa", projeto que prevê atendimento nas residências de idosos e pessoas que têm dificuldades de locomoção ou problemas mais graves de saúde, que impedem a ida a consultórios médicos.



O serviço é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

O município foi habilitado pelo Ministério da Saúde a oferecer o serviço neste mês. A orientação para os profissionais ocorreu na semana passada. A administração ainda não informou o número de pacientes atendidos nestes primeiros dias.





O programa é diferente da Estratégia Saúde da Família (ESF), que já é praticado na cidade. O SAD é voltado, exclusivamente, a pessoas com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção, que necessitam de cuidados e recursos de saúde com maior frequência, além de um acompanhamento contínuo.





As visitas costumam ser diárias, dependendo do estado do paciente, por uma equipe composta por um médico, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem.



Todos os dados são compartilhados com a família ou cuidadores do paciente.



“O usuário tem todo o suporte da equipe para realizar o tratamento adequado no conforto da sua residência e com o apoio dos familiares. É um programa de atenção domiciliar que ensina a família a cuidar do paciente e, com isso, torna o tratamento mais humanizado”, afirma o secretário de Saúde de Itajubá, Nilo Baracho.





A indicação para o atendimento domiciliar pode ser feita pelas equipes da Atenção Primária, Estratégia Saúde da Família ou ainda pelo hospital em que o usuário estiver internado.