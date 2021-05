Duas agências da UAI suspendem atendimentos no Sul de Minas

UAI de Varginha fechou nesta quarta-feira (26/5); agendamentos serão remarcados (foto: Via Café Garden Shopping/Divulgação)

O governo de Minas Gerais decidiu suspender o atendimento presencial das agências da Unidade de Atendimento Integral (UAI) em São Sebastião do Paraíso e Varginha, no sul do estado.



O motivo, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAN), é para "prevenção contra a COVID-19". As unidades vão atender apenas com agendamentos prévios.

Em São Sebastião do Paraíso, a agência que fica na Avenida Oliveira Resende, número 698, deixou de atender presencialmente desde terça-feira (25/5). Já a UAI de Varginha, que funciona dentro do Via Café Garden Shopping, paralisou os atendimentos nesta quarta-feira (26/5).

Quem tinha agendamento previsto está recebendo mensagens via SMS ou e-mail para reagendar nova data. As duas unidades vão atender apenas em horários especificados, que também podem ser marcados nos canais oficiais do Portal MG e aplicativo MG App Cidadão.

A informação de que os atendimentos foram suspensos por casos suspeitos de COVID-19 entre funcionários não foi confirmada. Oficialmente, a SEPLAN fala em "medidas de prevenção e segurança" contra o coronavírus.



A reportagem apurou que não houve casos registrados entre os trabalhadores das unidades nos últimos dias, e que as decisões foram tomadas por causa do aumento de casos nas duas cidades.

No balanço desta quarta-feira, Varginha tem 10.398 casos confirmados e o número de pacientes em leitos de enfermaria subiu de 45 na sexta-feira passada (21) para 51.



Já os internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) passaram de 35 para 41 no mesmo período.

Em São Sebastião do Paraíso, os últimos dados apontam 4.377 pessoas contaminadas com a COVID-19. A taxa de lotação de leitos de enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS) saltou de 59,57% na sexta-feira para 87,23%.

Emissão de passaportes também está suspensa

Um dos serviços realizados na UAI de Varginha é a emissão de passaportes.

A Polícia Federal confirmou que a emissão destes documentos e os serviços de migração para estrangeiros também estarão suspensos.

Quem tinha agendamento previsto deve esperar a retomada das atividades da UAI para fazer a remarcação, pelo site da Polícia Federal. Isso também vale para quem já deu entrada no pedido do passaporte e aguarda o tempo de retirada.