Itabira faz repescagem para quem perdeu data da segunda dose da vacina

O público que perdeu a data e ainda não tomou a segunda dose da CoronaVac ou Astrazeneca pode ir ao drive thru da prefeitura

, na Região Central de Minas, está fazendo uma “repescagem” para atualizar o cartão de vacinação contra a COVID-19. Nos próximos dias, as aplicações serão para o público que perdeu a data e ainda não tomou ada CoronaVac ou AstraZeneca.



Nesta quinta-feira (22/7), quem está com o reforço desses imunizantes atrasado deve procurar o drive-thru da prefeitura, das 8h30 às 15h30.

Já na sexta-feira (23/7), será aplicada a segunda dose do imunizante AstraZeneca naqueles que receberam a primeira dose nos dias 27, 28 e 29 de abril.Nesse mesmo dia, será feita a vacinação do reforço da Coronavac nas pessoas vacinadas no dia 2 de julho. Estes grupos receberão a vacina nos drive-thrus da Funcesi e prefeitura, das 8h30 às 15h30.