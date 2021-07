Caminhão tomba em cima de carro com 3 ocupantes, sendo uma criança

Caminhão tombou em cima do carro de passeio após convergir em uma rotatória no Bairro Santo Antônio, em Araxá (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)

Um caminhão-guindaste tombou em cima de um carro de passeio após convergir em uma rotatória no Bairro Santo Antônio, em Araxá, no Alto Paranaíba. Três pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, estavam dentro do automóvel.



LEIA TAMBÉM: Incêndio em vegetação de Araxá destrói o equivalente a 20 campos de futebol Um caminhão-guindaste tombou em cima de um carro de passeio após convergir em uma rotatória no Bairro Santo Antônio, em, no Alto Paranaíba. Três pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, estavam dentro do automóvel.





Já a terceira vítima, um jovem de 22 anos, ficou preso no carro. Ao perceber que o caminhão tombaria em cima do carro, ele se deitou no banco de trás.

resgate, a guarnição optou por não cortar as colunas do automóvel com um desencarcerador, como manda o protocolo, sob risco de o caminhão esmagar ainda mais o veículo com o homem dentro.



Após ser retirado das ferragens, homem de 22 anos foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à UPA de Araxá com ferimentos leves (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação)



Por isso, os bombeiros ulitizaram a técnica de extricação (imobilização completa), e com uma prancha longa a vítima foi transportada até à UPA. Durante o, a guarnição optou por não cortar as colunas do automóvel com um desencarcerador, como manda o protocolo, sob risco de o caminhão esmagar ainda mais o veículo com o homem dentro.Por isso, osulitizaram a técnica de extricação (imobilização completa), e com uma prancha longa a vítima foi transportada até à UPA.





Tal fato ainda está sendo apurado pela Polícia Militar, que por meio das câmeras de segurança próximas ao local conseguiu captar imagens do autor durante sua fuga.



Proprietário do caminhão alegou que o veículo havia sido furtado momentos antes do acidente. Polícia Militar segue na apuração do caso e nas buscas pelo suspeito, que fugiu do local (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação) Segundo informações colhidas no local, o motorista do caminhão fugiu após o acidente. O dono do veículo alegou que deixou a chave na ignição e foi furtado próximo a uma empresa de máquinas e ferramentas, por um indivíduo ainda não identificado.Tal fato ainda está sendo apurado pela Polícia Militar, que por meio das câmeras de segurança próximas ao local conseguiu captar imagens do autor durante sua fuga.

A perícia da Polícia Civil compareceu até a rotatória, onde realizou os trabalhos de praxe. Os bombeiros também contiveram um vazamento de óleo na pista com o uso de serragem para evitar contaminação pluvial e outros acidentes na via.

Em contato com a Upa de Araxá, por volta de 16h50, a informação repassada foi de que todos os ocupantes do automóvel já haviam recebido alta.