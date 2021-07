Uberlândia abre cadastro para vacinar trabalhadores da indústria

Convocação para primeira dose acontecerá por ordem decrescente de idade (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlânda) cadastro para os trabalhadores da indústria de Uberlândia para vacinação contra a COVID-19. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, serão considerados trabalhadores deste segmento quem estiver devidamente cadastrado nos setores industriais, conforme a divisão de Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE). Foi aberto opara osdepara vacinação contra a. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, serão considerados trabalhadores deste segmento quem estiver devidamente cadastrado nos setores industriais, conforme a divisão de Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE).





Segundo a Prefeitura do município do Triângulo Mineiro, é preciso ficar atento à documentação e aos procedimentos. Será necessário que cada empresa realize um pré-cadastro no sistema dos seus funcionários. Posteriormente, os trabalhadores poderão finalizar o cadastro com as informações pessoais.“A convocação deste público para o recebimento da primeira dose acontecerá em breve e será por ordem decrescente de idade”, diz o comunicado do município, que ressalta que depende do recebimento de doses para seguir em frente com a imunização.No ato da, o trabalhador deverá apresentar o documento que comprove o vínculo ativo, como carteira de trabalho, holerite impresso ou crachá da empresa.Ao todo, quase 434,5 mil doses de imunzantes contra oforam aplicadas na população de Uberlândia. Sendo 315,3 mil em primeira dose, 101,8 mil em segunda dose e 17,2 mil em dose única.