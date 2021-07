Poços de Caldas libera ocupação de até 75% de mesas em bares e restaurantes

Prefeitura considera que casos de COVID-19 têm diminuído e isso permite ampliação de atendimento em estabelecimentos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A partir desta quarta-feira (21/7), bares, lanchonetes, restaurantes, lojas, academias e igrejas podem ter lotação de até 75% dos espaços para receber público em Poços de Caldas, no Sul de Minas. É uma das novas medidas determinadas pela prefeitura, que valem até o próximo dia 28, quando o avanço da pandemia de COVID-19 será reavaliado pelo poder público.

Apesar da média de novos casos diários estar em 30, o município considera que o avanço da vacinação proporciona um ambiente mais seguro para a retomada das atividades.

Houve uma outra flexibilização com relação ao horário de funcionamento das atividades. Todos os estabelecimentos comerciais e de alimentação agora podem funcionar de segunda a sábado, das 5h às 23h59, e aos domingos, das 5h às 22h.

Parques e pontos turísticos públicos e privados também podem receber visitantes com 75% de público, nos mesmos horários. As exceções são o acesso ao Cristo Redentor e à rampa de voo livre, que fecham às 17h e 18h, respectivamente, e à Fonte dos Amores e Véu das Noivas, com fechamento às 17h30.

Farmácias, postos de combustíveis, restaurantes à beira das estradas e clínicas médicas podem funcionar sem restrição de horário.

Festas com mais de 30 pessoas são proibidas, exceto as realizadas em casa de shows, que precisam de uma autorização especial da prefeitura.

Poços de Caldas tem 13.368 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 444 mortes. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 67,12%, com tendência de queda.