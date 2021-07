Ufla estende testes de COVID-19 para mais 9 cidades do Sul de Minas

Passam a integrar a relação de municípios atendidos pelo laboratório da Ufla: Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Carvalhos, Caxambu, Cruzília, Minduri, Seritinga e Serranos. A inclusão desse grupo aumentará a cota de realização de exames via fluxo Funed de 800 para 1.200 exames por mês.



O LabCovid já vinha se organizando para absorver aumentos na demanda de atendimento. A inserção de novas cidades facilita a logística de atendimento no estado, contribuindo para o cenário de enfrentamento à COVID-19.



Pela parceria, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) garante insumos e reagentes para a realização dos testes. O quantitativo enviado à universidade, até o momento, permitirá a realização de exames até setembro.



"Nosso protocolo prevê a liberação dos resultados em até 72 horas úteis, porém, estamos conseguindo liberar com maior celeridade, sendo possível obter esses resultados em 24 horas. Essa agilidade é muito positiva para as políticas de controle da doença e enfrentamento da pandemia".

O professor Bruno complementa que as universidades desempenham um papel fundamental no contexto da pandemia, utilizando dos recursos humanos, estrutura e tecnologias a serviço da sociedade.“Nesse sentido, a maior abrangência no atendimento aos municípios do Sul de Minas pelo LabCovid reafirma o compromisso da Ufla no combate à pandemia da COVID-19", diz.