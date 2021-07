Itapagipe decreta lockdown nos fins de semana e toque de recolher todo dia

A vigência do novo decreto COVID de Itapagipe iniciou a partir das 5h desta segunda-feira (19/7) e vai até as 5h do dia 2 de agosto de 2021 (foto: Prefeitura de Itapagipe/Divulgação) lockdown aos finais de semana.



Diante do aumento de novos casos da COVID-19 em julho, que já ultrapassa de todo o mês passado, Itapagipe, no Triângulo Mineiro, decretou lockdown aos finais de semana. Segundo o novo decreto de enfrentamento ao novo coronavírus, de nº 1.115, que começou a valer a partir desta segunda-feira (19/7), nos dias 17 e 18, 24 e 25, 31 de julho e 1º de agosto, a cidade ficará totalmente fechada, inclusive supermercados, farmácias e caixas eletrônicos.





Entre as novas medidas também estão o toque de recolher todos os dias, entre 21h e 5h, e as proibições de festas e eventos, visitas sociais (reuniões de familiares de núcleos distintos), transitar no lago do Bairro Olinda e na Pista de Wheeling.





Além disso, os bares, restaurantes, sorveterias, trailers de alimentos e similares estão liberados entre as 5h e meia-noite, somente no delivery, sendo que a entrega no local está permitida até às 21h.



Ainda conforme o novo decreto COVID de Itapagipe, mercados, açougues e padarias podem funcionar das 5h às 21h, com limitação de pessoas no interior (uma pessoa para cada 4m²) e organização das filas com 3 metros entre as pessoas; clínicas de estéticas, cabeleireiros e similares, das 7h às 21h, com atendimento de uma pessoa por vez, mediante agendamento; comércio geral das 7h às 18h com uma pessoa para cada atendente; academias, das 5h às 21h, com limite de um pessoa para cada 10m² em locais fechados e uma pessoa para cada 4m² em locais abertos e leilões e atividades religiosas somente na modalidade virtual.