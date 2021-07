Uberlândia vacina 31,9 mil pessoas em 4 dias e chega a público de 39 anos

As aplicações aconteceram em três estruturas simultâneas (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) vacinadas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, contra COVID-19. O objetivo da força-tarefa foi adiantar a imunização, que chegou ao público geral abaixo dos 40 anos. Outras faixas da população também receberam pelo menos uma dose das vacinas para prevenir a doença.



De acordo com o balanço divulgado pelo município, entre terça-feira (13/7) e este sábado (17/7), 31.893 pessoas passaram pelos pontos de imunização contra COVID-19. Apenas no ultimo dia do trabalho, 8.860 pessoas receberam a dose única ou a primeira da vacina.

As aplicações aconteceram em três estruturas simultâneas: o drive-thru do Centro Administrativo Virgílio Galassi, os ginásios do UTC e na Arena Sabiazinho.

O cronograma foi concluído aplicando a segunda dose em 11.689 pessoas que receberam a primeira dose entre 20 e 22 de abril. Já a dose única ou a primeira dose de imunizantes foi dada a 20.204 pessoas, entre elas, grupos, faltosos reagendados, população privada de liberdade e o público-geral de 41, 40 e iniciando a faixa etária de 39 anos de idade.Com a chegada de novas doses, é aguardada ado novo cronograma para os próximos dias.De acordo com o vacinômetro local, Uberlândia tem 309,1 mil pessoas vacinadas com primeira dose e outras 17,2 mil imunizadas com dose única. No total, quase 99,4 habitantes receberam as duas aplicações dos imunizantes que necessitam do reforço. O grupo dosé o que mais foi vacinado, seguido do de pessoas com comorbidades.